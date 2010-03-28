Мессі готовий грати в футбол безплатно

Аргентинський нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі заявив, що виходить на поле не задля грошей, повідомляє Daily Mirror.

22-річний Мессі, найвище оплачуваний гравець із заробітком 33 мільйони євро за рік, визнаний кращим футболістом світу за підсумками минулого року.

"Гроші підвищують рівень життя, але вони не надихають мене, - наводить його слова РІА "Новости". - Я б грав безплатно, якби не був професійним футболістом. Я живу заради гри, а не заради фінансових привілеїв. І я граю задля команди, а не самого себе. Індивідуальні нагороди одержувати приємно, але спільний успіх, чи це "Барселона" чи збірна Аргентини, важливіший".

Каталонців, які захищають титул переможців Ліги чемпіонів, у чвертьфіналі турніру чекає зустріч з лондонським "Арсеналом".

"На цьому етапі не так важливо, хто наш суперником, оскільки, щоб виграти трофей, потрібно здолати кращих, - заявив Мессі. - "Арсенал", як і "Манчестер Юнайтед" - атакуюча команда, і я не думаю, що вони застосують іншу тактику в матчах проти нас".

Він додав, що головною метою в кар`єрі вважає перемогу збірної на чемпіонаті світу.

"Можна добитися величі лише на цьому рівні. Кращі футболісти вигравали чемпіонат світу, і саме цього я прагну добитися", - заявив аргентинський форвард.