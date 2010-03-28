Динамо перемогло Металіст

Закінчився матч між командами, що займають друге і третє місце в чемпіонаті країни - Динамо і Металістом.

Динамо - Металіст 3:0 (Михалик 17, Мілевський 45, 60)

Динамо одержує такі необхідні три очки, але основний суперник Шахтар, який відіграв на цю хвилину перший тайм проти Арсеналу, веде 2:0.

Раніше завершилася гра Чорноморець - Іллічівець 1:1 (Балашов 2 - Пуканич 38)

Таврія і Металург в першому таймі рахунок не відкрили.

Пізніше почнуться матчі Кривбас - Ворскла і Карпати - Дніпро.