Динамо перемогло Металіст
16:49, 28 березня 2010Спорт
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Триває 22-й тур Чемпіонату України
Закінчився матч між командами, що займають друге і третє місце в чемпіонаті країни - Динамо і Металістом.
Динамо - Металіст 3:0 (Михалик 17, Мілевський 45, 60)
Динамо одержує такі необхідні три очки, але основний суперник Шахтар, який відіграв на цю хвилину перший тайм проти Арсеналу, веде 2:0.
Раніше завершилася гра Чорноморець - Іллічівець 1:1 (Балашов 2 - Пуканич 38)
Таврія і Металург в першому таймі рахунок не відкрили.
Пізніше почнуться матчі Кривбас - Ворскла і Карпати - Дніпро.
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