Ахметов запустить другий футбольний телеканал

Телерадіокомпанія «Україна» (Київ) має намір запустити телеканал «Футбол Екстра» у вересні.

Про це повідомив генеральний директор каналу «Україна» Вальдемар Дзікі.

«Футбол Екстра» – для справжніх фанатів футбольного спорту, там ми показуватимемо сильні передачі з глибокою аналітикою», – відзначив Вальдемар Дзікі.

За його словами, основний контент телеканалу складуть футбольні матчі, які не потрапляють на телеканал «Футбол», наприклад, через збіг часу проведення їх з іншими ключовими іграми в різних футбольних лігах.

Як повідомляло агентство, в 2008 році ТРК «Україна» запустив телеканал «Футбол», який здійснює своє мовлення за допомогою кабельних мереж.

ТРК «Україна» входить до групи System Capital Management (Донецьк), 100% акцій якої належить бізнесменові Рінату Ахметову.

Новый мост