Результати 32-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі і МЮ забивають багато

Закінчилися сьогоднішні матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги Челсі - Астон Вілла 7:1 (Лемпард 15, 44 пен., 62 пен., 90+1, Малуда 57, 68, Калу 83 – Кар’ю 29) Тоттенхем - Портсмут 2:0 (Крауч 27, Кранчар 42) Вест Хем - Сток Сіті 0:1 (Фуллер 69) Халл Сіті - Фулхем 2:0 (Буллард 16 пен., Феген 48) Вулверхемптон - Евертон 0:0 Бірмінгем - Арсенал 1:1 (Філіпс 90+2 - Насрі 81) Болтон - МЮ 0:4 (Самуель 38 автогол, Бербатов 69, 78, Гібсон 82) Завтра тур продовжать матчі: Бернлі (24) - Блекберн (38) Ліверпуль (51) - Сандерленд (35) ...а 29 березня Манчестер Сіті (53) - Віган (31)

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