Результати матчів 22 туру Чемпіонату України з футболу
20:20, 27 березня 2010Спорт
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Оболонь перемогла "кривдників" Динамо
Сьогодні в Чемпіонаті України з футболу було зіграно два матчі 22 туру:
Закарпаття – Оболонь 0:1 (Рожок 54)
Металург З - Зоря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55)
Завтра відбудуться зустрічі:
Динамо (50) - Металіст (44)
Чорноморець (18) - Іллічівець (21)
Таврія (33) - Металург Д (31)
Шахтар (52) - Арсенал (27)
Кривбас (10) - Ворскла (20)
Карпати (34) - Дніпро (39)
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