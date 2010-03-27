Результати матчів 22 туру Чемпіонату України з футболу

Оболонь перемогла "кривдників" Динамо

Сьогодні в Чемпіонаті України з футболу було зіграно два матчі 22 туру: Закарпаття – Оболонь 0:1 (Рожок 54) Металург З - Зоря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55) Завтра відбудуться зустрічі: Динамо (50) - Металіст (44) Чорноморець (18) - Іллічівець (21) Таврія (33) - Металург Д (31) Шахтар (52) - Арсенал (27) Кривбас (10) - Ворскла (20) Карпати (34) - Дніпро (39)

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