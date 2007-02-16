Команда польських священиків стала чемпіоном Європи з міні-футболу

Перемогою збірної Польщі закінчився чемпіонат Європи з міні-футболу серед представників католицьких єпархій, який проходив у столиці Боснії і Герцеговини.

У фінальному матчі збірна Польщі в серії пенальті перемогла Хорватію (основний час закінчився внічию 1:1). Кубок переможцям вручив католицький кардинал Боснії і Герцеговини Вінко Пуліч.

Як повідомили боснійські ЗМІ у п`ятницю, кращим бомбардиром турніру став служитель церкви з Польщі Марсель Олшовка, який забив 6 голів у шістьох матчах.

Матч за третє місце закінчився перемогою господарів турніру боснійців над Португалією - 2:1.В змаганні також взяли участь священнослужителі Австрії, Італії, Іспанії, Словенії, Угорщини та Румунії.

Перша така першість відбулася 2005 року в Австрії. У 2006 році чемпіонат приймала Хорватія.

РІА "Новости"