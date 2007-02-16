Україна і Польща виграють тендер на фінал Євро-2012

Керівник польського штабу проекту УЄФА ЄВРО-2012 Пьотр ГАВРОН "на сто відсотків” впевнений, що Україна і Польща виграють у конкурсі» на проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це П.ГАВРОН повідомив польському виданню «Газета виборча»

«Ми приготували професіональну документацію, свої наміри щодо допомоги висловили уряд і органи місцевої влади, підписавши різні фінансові гарантії. Ми вчасно все зробили, і це робить певне враження на УЄФА», - зазначає П.ГАВРОН.

Як відомо, спільна польсько-українська делегація в складі Виконавчої дирекції „Євро 2012” Федерації футболу України подали всі необхідні документи до штаб-квартири Союзу Європейських Футбольних Асоціацій у швейцарському місті Ньон у відповідності з вимогами УЄФА. Відомо, що такі ж заявки подали представники Італії, Хорватії спільно з Угорщиною. 17-18 квітня 2007 року стане відомим вердикт, який виголосять на конгресі УЄФА у місті Кардіфф (Уельс).

Як зазначив газеті депутат Європарламенту з партії «Самооборона» Ришард ЧЕРНЕЦЬКИЙ, «сила України і Польщі полягає у слабкості наших суперників, оскільки італійці зараз мають клопіт з корупцією і бандитизмом на стадіонах, угорці просто не хочуть чемпіонату, а хорвати мають проблеми з фашистськими вболівальниками».

Як відомо, Польща пропонує для організації матчів чотири міста: Варшаву, Гданськ, Познань та Вроцлав. У разі проведення турніру в Польщі, на будівництво стадіону у Вроцлаві знадобиться 70 млн. євро. У Варшаві за державні гроші буде збудовано Національний Центр спорту, зокрема футбольний стадіон за 665 млн. злотих. Україна пропонує для проведення чемпіонату стадіони Києва, Дніпропетровська, Донецька та Львова.

Як нагадує газета, восени 2005 року екс-прем’єр-міністр Польщі Казімеж МАРЦИНКЕВИЧ пообіцяв збудувати п’ять нових стадіонів, проте досі нічого не зроблено. Крім того, бракує стадіонів, автострад, розбудованих аеропортів та готелів.

Водночас, як зауважив П.ГАВРОН, коли Португалія отримала право на організацію Євро, то мала тільки один пристосований стадіон та 36 км автостради.

За інформацією «Газети виборчої», віра польського організаційного штабу величезна, хоча під час нещодавнього візиту делегації УЄФА було отримано кілька компрометуючих зауважень. Наприклад, у Гданську на території дачних ділянок неподалік моря планують збудувати стадіон, водночас залишається проблема, як добиратися до цього місця.

Віце-керівник проекту з польської сторони Адам ОЛКОВІЧ зазначає, що «Польща розраховує на лідера українського футбольного союзу Григорія СУРКІСА, який є дуже впливовою людиною в УЄФА».