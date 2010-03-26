На фінал Євро-2012 в Україні очікують 5-10 тисяч «войовничих фанатів»

За даними правоохоронних органів, на фінал Євро-2012 в Україну можуть прибути 5-10 тисяч войовничо налаштованих іноземних футбольних фанатів.

Про це в інтерв’ю УНІАН з нагоди чергової річниці утворення Внутрішніх військ МВС України заявив їх командувач генерал армії Олександр КІХТЕНКО.

"За наявною у нас на сьогодні інформацією, очікується прибуття на фінальну зустріч в Україну близько 5-10 тисяч, так би мовити, войовничих фанатів. Це не просто уболівальники, які приїдуть дивитися футбол, а це саме ті люди, для яких футбол це - одне, а “розборки” між собою це – друге і, напевно, головне. Це дійсно відбувається (в інших країнах - УНІАН), і ми бачили записи з приводу цього, які надавали наші іноземні колеги", - сказав командувач.

За його словами, "для того, щоб цих фанатів “привести до порядку” потрібна сила". "А сила така у нас є, щоб тут не були якогось безладдя, з’ясування стосунків і таке інше. Будьте впевнені, у нас вистачить сил, розуму, здібностей, для того, щоб підтримувати порядок. Роль внутрішніх військ під час тих матчів буде дуже відповідальною", - запевнив О.КІХТЕНКО. При цьому він зауважив, що для більш ефективних дій у забезпеченні правопорядку під час Євро-2012 МВС і ВВ дуже тісно співпрацює з поліцією постійної готовності Німеччини, правоохоронцями Франції, які надають українським колегам практичну допомогу.

У контексті висловленого О.КІХТЕНКО зазначив, що у разі необхідності для збереження спокою, наприклад під час матчів у Києві, командування ВВ може залучити 10-12, а якщо потрібно, 14 тисяч чоловік. "Це непросто люди, які знають, як виконувати завдання, і які знають як використовувати засоби активної оборони, як вести переговори, як затримувати порушників", - сказав О.КІХТЕНКО.