Донецький стадіон «Донбас Арена» не окупиться ніколи, вважає віце-прем`єр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, чи зможе стадіон окупитися для його замовника й власника, президента футбольного клубу «Шахтар» Ріната АХМЕТОВА після проведення в Донецьку матчів Євро-2012.

«Цей стадіон не окупиться ніколи», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. При цьому він додав, що «Донбас Арена» - «це подарунок Ріната АХМЕТОВА жителям Донецька й уболівальникам ФК «Шахтар». Він не переслідував мету комерційного успіху».

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, якби цей стадіон «хоча б на експлуатацію заробляв щорічну, тоді було б непогано, але він не окупиться».

Довідка УНІАН. «Донбас Арена» - перший у Східній Європі стадіон на 50 тис. місць, спроектований і побудований відповідно до стандартів УЄФА для стадіонів категорії «Еліт». Загальна вартість проекту разом із парком, який розташувався навколо спортивної арени, становить 400 млн. дол.