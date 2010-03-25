Стадіон «Донбас Арена» не окупиться ніколи

20:08, 25 березня 2010
Спорт
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Донецький стадіон «Донбас Арена» не окупиться ніколи, вважає віце-прем`єр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, чи зможе стадіон окупитися для його замовника й власника, президента футбольного клубу «Шахтар» Ріната АХМЕТОВА після проведення в Донецьку матчів Євро-2012.

«Цей стадіон не окупиться ніколи», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. При цьому він додав, що «Донбас Арена» - «це подарунок Ріната АХМЕТОВА жителям Донецька й уболівальникам ФК «Шахтар». Він не переслідував мету комерційного успіху».

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, якби цей стадіон «хоча б на експлуатацію заробляв щорічну, тоді було б непогано, але він не окупиться».

Довідка УНІАН. «Донбас Арена» - перший у Східній Європі стадіон на 50 тис. місць, спроектований і побудований відповідно до стандартів УЄФА для стадіонів категорії «Еліт». Загальна вартість проекту разом із парком, який розташувався навколо спортивної арени, становить 400 млн. дол.

 

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