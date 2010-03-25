Челсі розтрощив Портсмут
У Прем`єр-лізі - день догравання
Закінчилися сьогоднішні матчі раніше пропущених турів англійської Прем`єр-ліги.
Футболісти "Челсі" розбили "Портсмут" в перенесеному матчі і вийшли на друге місце, з 68 очками обійшовши земляків з "Арсенала" (67 очок). Вище тільки МЮ (69 очок), але тепер усі в зоні досяжності одне одного і не можна посилатися на запас за іграми - у всіх 31 матч.
Портсмут - Челсі 0:5 (Дрогба 32, 77, Малуда 50, 60, Лемпард 90+3)
Результати решти перенесених матчів:
Манчестер Сіті - Евертон 0:2 (Кегілл 33, Артета 85)
Астон Вілла - Сандерленд 1:1 (Кар’ю 31 - Кемпбелл 22)
Блекберн - Бірмінгем 2:1 (Данн 5, 67 - Макфадден 55)
Матчі 32-го туру відбудуться 27 березня...
Челсі (68) - Астон Вілла (51)
Тоттенхем (55) - Портсмут (13)
Вест Хем (27) - Сток Сіті (36)
Болтон (32) - МЮ (69)
Халл Сіті (24) - Фулхем (38)
Вулверхемптон (31) - Евертон (48)
Бірмінгем (44) - Арсенал (67)
... 28 березняБернлі (24) - Блекберн (38)
Ліверпуль (51) - Сандерленд (35)
... і 29 березняМанчестер Сіті (53) - Віган (31)