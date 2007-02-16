Бразильський футболіст вийшов до преси голим

Керівництво болівійського футбольного клубу "Блумберг" відрахувало з команди бразильця Алекса Да Росу за те що він прийшов на прес-конференцію голим. Зустріч із журналістами була присвячена інциденту за участю чотирьох гравців команди, яких бачили в одному з барів пізно вночі.

Як повідомляє телеканал ITV, Да Роса назвав свій вчинок жартом, зазначивши, що всі учасники прес-конференції просто поводилися як звичайні хлопці. Проте президент "Блумберга" Карлос Бендек заявив, що клуб не миритиметься з подібною поведінкою своїх футболістів і оголосив про відрахування Да Роса.

Зазначимо, що бразильський футболіст виступає в Болівії вже давно і одержав громадянство цієї країни. Що стосується гравців "Блумберга", яких піймали на порушенні режиму, то з них стягнено великі грошові штрафи.

Лента.ру