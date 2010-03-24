У "Борисполі" зустріли Паралімпійську збірну України

У столичному аеропорту "Бориспіль" відбулася офіційна зустріч Паралімпійської збірної команди України, яка повернулася з Канади після завершення Х зимових Паралімпійських ігор, де здобула 19 нагород і посіла третє місце за кількістю медалей в загальнокомандному заліку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

На Батьківщину українські спортсмени повернулися у повному складі на чолі з президентом Національного комітету спорту інвалідів України, народним депутатом України, головою Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерієм СУШКЕВИЧЕМ.

На летовищі в Борисполі українських спортсменів урочисто зустрічали міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, заступник міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Анатолій ДОМАШЕНКО, інші посадові особи.

"Дев’ятнадцять разів над канадським містом Ванкувер піднімався на Вашу честь державний прапор України, п’ять разів лунав український гімн. Це велика перемога вітчизняного спорту: ви вкотре довели, що є лідерами параолімпійського світового руху", - зазначив у своєму привітанні до паралімпійців Р.САФІУЛЛІН.

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту наголосив на тому, що за цими перемогами спортсменів - роки тривалих тренувань, небувала мужність і витривалість. "Дякуємо вам, дорогі спортсмени, тренери, дякуємо всім, хто зробив свій внесок в цю почесну Перемогу, гідно представив нашу країну серед близько сорока держав-учасників змагань", - зазначив Р.САФІУЛЛІН.

Також з вітальним словом на церемонії зустрічі виступили В.СУШКЕВИЧ і М.ТОМЕНКО, які побажали спортсменам наснаги, оптимізму та подальших спортивних перемог.

***Українські спортсмени на Х зимових Паралімпійських іграх, що з 12 по 22 березня проходили у Ванкувері (Канада) здобули 19 медалей - 5 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.

В загальнокомандному заліку за загальною кількістю нагород Україна поділила третє місце з Канадою. Перше місце посіла збірна Російської Федерації, друге - у Німеччини.

За кількістю золотих медалей у загальнокомандному заліку українська паралімпійська збірна посіла п`яте місце. Перше місце у команди з Німеччини. Друге місце посіла збірна Російської Федерації. На третій сходинці збірна Канади.

Нашу збірну представляли 26 спортсменів. Серед них 19 паралімпійців: 14 спортсменів-інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату і 5 - з вадами зору, а також 7 спортсменів-лідерів, які виступали разом із незрячими спортсменами і допомагали їм фінішувати.

Українські атлети боролися за 32 з 64 комплектів нагород у трьох з п`яти видів спорту - біатлоні, лижних гонках та гірськолижному спорті.