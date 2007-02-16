Калініченко допоміг Спартакові уникнути поразки

У четвер, 15 лютого пройшли решта перших матчів 1/16 фіналу Кубка УЕФА. Чинний володар трофею іспанська «Севілья» в гостях змогла досить упевнено переграти бухарестський «Стяуа».

Перший м`яч у ворота румунів з штрафного забив Поульсен, а другий був забитий Кануте з пенальті, який заробив росіянин Олександр Кержаков. Для кращого бомбардира «Севільї» це вже 18-й гол в нинішньому сезоні і лише перший в нинішньому розіграші Кубка УЕФА (Кануте не забивав з торішнього фіналу). Варто також відзначити, що гості витисли максимум зі своїх моментів - два удари в площину перетворилися на голи.

Бельгійський «Варегем», який на початку сезону став непереборною перешкодою на шляху московського «Локомотива», зазнав поразки в домашньому поєдинку з «Ньюкаслом». «Сороки» більше володіли м`ячем і ігровою ініціативою, але забити змогли лише на початку другого тайму, та й те не без допомоги суперника. Кірон Дайєр з правого флангу увірвався в штрафний і прострелив уздовж воріт - м`яч влучив у захисника «Варегема» Фредріка Дінделе і рикошетом залетів у сітку воріт.

Здобувши перевагу, англійці не зупинилися і продовжували атакувати ворота суперника - частіше за інших на вістрі атаки опинявся нігерійський форвард Мартінс. На 59-ій хвилині «Ньюкасл» заробив пенальті - Демієн Дафф у воротарському майданчику був збитий кіпером «Варегема» і нігерієць Мартінс реалізував 11-метровий, пробивши практично по центру воріт.

Варто відзначити, що господарі не занепали духом і зуміли кілька разів потурбувати вартового воріт «Ньюкасла» Харпера, а на 69-ій хвилині взагалі відіграли один гол - головою забив Карел Д`Аене. Проте, ближче до кінця поєдинку, англійцям вдалося відновити перевагу в 2 голи - Антуан Сибьєрські без видимих зусиль обіграв трьох захисників, а потім і воротаря «Варегема», після чого відправив м`яч до порожніх воріт. Для француза це вже 4-й гол в семи матчах Кубка УЕФА цього року.

Перший матч для нового наставника «Парми», що бореться за виживання в серії А, Клаудіо Раньєрі виявився прикрою поразкою від Браги. Як і обіцяв колишній наставник лондонського «Челсі», пармезанці багато уваги приділили обороні і досить часто перекочували м`яч у середині поля, намагаючись не форсувати події. Це їм вдавалося аж до 81-ої хвилини – саме тоді Зе Карлос, якого залишили абсолютній самого на 11-метровій відмітці штрафної точним ударом зумів розпечатати ворота Буччі.

Перемогу на своєму полі також святкував «Ланс». У поєдинку з «Панатінаїкосом» головний переслідувач «Ліона» у французькій Лізі 1 зумів розпечатати ворота гостей лише в другому таймі - після рівного першого тайму на четвертій хвилині другої 45-хвилинки успіху добився півзахисник Іссам Жемаа. На 65-ій хвилині гості досить несподівано відігралися - дальній удар Дімітріоса Салпінгідіса засмутив Ітанжа.

Гравці «Ланса» кинулися виправляти свою помилку і домоглися свого – спершу на 70-ій хвилині Жемаа оформив дубль, повернувши своїй команді лідерство, а на останніх хвилинах поєдинку Андреас Іваншиць у своєму штрафному сфолив на Йохані Демоні і Діндане встановив остаточний рахунок в матчі, точно виконавши удар з відмітки.

Московський «Спартак» приймав у себе на полі іспанську «Сельту». Матч вийшов напоруженим і закінчився нічиєю.

У першому таймі ініціативою володіли спартаківці, іспанці відповідали небезпечними контратаками. Мав можливість відрізнитися Йіранек, але його удару не вистачило сили. Активний був Калініченко. Після штрафного, який подав саме українець, м`яч відскочив до Романа Павлюченка, який без проблем вразив ворота. Проте, суддя не зарахував узяття воріт через офсайд. Наприкінці першого тайму іспанці провели хорошу контратаку і вразили ворота Хоміча.

У другому таймі Федотов змінив неактивного Бистрова на Баженова, а замість Торбінського на полі з`явився Боярінцев. «Спартакові» вдалося зрівняти рахунок. Це зробив Максим Калініченко, який блискучим ударом зі штрафного вразив ворота іспанців. «Спартак» продовжив тиснути на ворота іспанців, але до кінця матчу сили залишили підопічних Федотова. Матч так і завершився в нічию.

Нагадаємо, що поєдинки у відповідь всіх пар 1/16 фіналу відбудуться рівно через тиждень – у четвер 22 лютого.

Кубок УЕФА

1/16 фіналу. Перші матчі «Стяуа» (Румунія) – «Севілья» (Іспанія) – 0:2 (0:1)

«Брага» (Португалія) - «Парма» (Італія) – 1:0 (0:0)

«Варегем» (Бельгія) - «Ньюкасл» (Англія) – 1:3 (0:0)

«Ланс» (Франція) - «Панатінаїкос» (Греція) – 3:1 (0:0)

«Спартак» (Росія) – «Сельта» (Іспанія) – 1:1 (0:1)

Совспорт