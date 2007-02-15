Повний рейтинг ФІФА
Україна втрачає очки
14 лютого Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила свій щомісячний рейтинг 207 футбольних держав світу. Новим лідером списку національних команд стала Італія, що перемогла в липні 2006 року на чемпіонаті світу в Німеччині. Бразильці втратили 48 рейтингових очок, чому сприяла зокрема поразка в товариському матчі від Португалії (6 лютого, 0:2). Збірна України, піднялася з 13-го рядка на 11-й... хоча за втраченими очками (36) поступається лише явним анти-лідерам. «Підняття» українській команді забезпечили запаморочливі падіння Нігерії з 9-го на 36-е місце та Камеруну з 11-го на 17-е.
В очках втратила вся п`ятірка між 2-м і 6-м місцем: крім Бразилії знизилися бали у Аргентини - на 16, Франції - 27, Німеччини - 4, Англії - 29. І лише відрив від тих, хто з плюсами йде слідом: Голландії, Португалії, Чехії, Іспанії, - уберіг верхню частину таблиці від помітніших змін. Лідер «головної групи» за темпом зростання - Хорватія (+39), за зниженням - Швеція (-64), Бразилія (-48), Росія (-41), Україна (-36), Колумбія і Англія (по -29). Добре Румунії – по балах ні вгору, ні вниз, а піднялася на 5 рядків...
У нижній частині таблиці несправедливо було б залишити непоміченим зростання Південної Кореї (+44), Норвегії (+23), Фінляндії (+39), Коста-Ріки (+75), Грузії (+36), Гватемали (+80), Сальвадору (+100). Тринідад і Тобаго та Південно-Африканська Республіка цікаві тим, що добиваються істотного зростання другий місяць поспіль (+74 додалися до січневих +12 у ТіТ; +50 і +14 - у ПАР).
Найбільші падіння спіткали цього місяця Нігерію (-554!), Гвінею (-386), Камерун (-267), Єгипет (-273), Туніс (-172), Конго (-122).
Лютневий рейтинг на сайті ФІФА
(У дужках місця і очки в січневому рейтингу)
1 (2). Італія - 1562 (1560)
2 (1). Бразилія - 1540 (1588)
3 (3). Аргентина - 1535 (1551)
4 (4). Франція - 1496 (1523)
5 (5). Німеччина - 1359 (1363)
6 (6). Англія - 1330 (1359)
7 (7). Голландія - 1312 (1305)
8 (8). Португалія - 1262 (1258)
9 (9). Чехія - 1193 (1190)
10 (12). Іспанія - 1161 (1154)
11 (13). Україна - 1018 (1054)
12 (15). Хорватія - 987 (948)
13 (16). Греція - 926 (945)
14 (17). Швейцарія - 913 (937)
15 (20). Румунія - 912 (912)
16 (14). Швеція - 894 (958)
17 (11). Камерун - 893 (1160)
18 (23). Данія - 876 (865)
19 (21). Мексика - 857 (883)
20 (26). Шотландія - 854 (847)
21 (18). Кот-д`Івуар - 853 (919)
22 (28) Гана 848 (828)
23 (25) Польща - 844 (854)
24 (30) Уругвай 829 (806)
25 (29) Еквадор 828 (822)
26 (27) Туреччина 825 (845)
27 (24). Росія - 817 (858)
28 (31) США 783 (792)
29 (33) Сербія 775 (765)
30 (35) Парагвай 755 (745)
31 (34) Колумбія 726 (755)
32 (37) Іран 720 (720)
33 (37) Словаччина 707 (720)
34 (40) Чилі 706 (700)
35 (36) Малі 696 (731)
36 (9) Нігерія - 690 (1244)
37 (42) Болгарія 689 (684)
38 (41) Сенегал 700 (699)
39 (39) Австралія 651 (703)
40 (44) Ізраїль 650 (667)
41 (46) Японія 645 (640)
42 (19) Єгипет 645 (918)
43 (44) Марокко 703 (684)
44 (51) Корейська Республіка 618 (574)
45 (32) Туніс 612 (784)
46 (49) Республіка Ірландії 611 (596)
47 (50) Норвегія 610 (587)
48 (52) Фінляндія 608 (569)
49 (51) Північна Ірландія 602 (625)
50 (45) Узбекистан 596 (645)
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51 Куба 590
52 Бельгія 559
53 Македонія 552
54 Коста-Ріка 535
55 Боснія і Герцеговина 532
56 Ямайка 531
57 Буркіна Фассо 509
58 Ангола 506
59 Гондурас 504
60 Південна Африка 504
61 Австрія 501
62 Гвінея - 495
63 Саудівська Аравія 476
64 Угорщина 474
65 Замбія 459
66 Венесуела 452
67 Перу 447
68 Тринідад і Тобаго 446
69 Того 445
70 Білорусь 445
71 Словенія 439
72 Литва 435
73 Кіпр 431
74 Панама 423
75 Уельс 420
76 Оман 418
77 Катар 414
78 Кабо Верде 413
79 Китай 409
80 Алжир 404
81 Ірак 386
82 ДР Конго 382
83 Молдова 373
84 Кувейт 369
85 Йорданія 365
86 Грузія 363
87 Гватемала 362
88 Канада 362
89 Албанія 362
90 Об`єднані Арабські Емірати 362
91 Ефіопія 356
92 Гаїті 354
93 Конго 349
94 Зімбабве 347
95 Ісландія 335
96 Латвія 324
97 Лівія 316
98 Бахрейн 313
99 Габон 310
100 Сент-Вінсент і Гренадіни 308
101 Болівія 300
102 Уганда 294
103 Малаві 287
104 Гайяна 284
105 Ботсвана 276
106 Естонія 266
107 Екваторіальна Гвінея 260
108 Барбадос 259
109 Танзанія 251
110 Сирія 247
111 Гонконг 242
112 Ліберія 230
113 Судан 230
114 Сурінам 229
115 Мальта 229
116 Бенін 228
117 Бурунді 218
118 Бермуди 213
119 Вірменія 209
120 Руанда 206
121 Мавританія 202
122 Намібія 201
123 Сингапур 198
124 Ліван 194
125 Сальвадор 191
126 Таїланд 190
127 Кенія 185
128 Таджикистан 185
129 Палестина 183
130 Азербайджан 180
131 Мозамбік 174
132 Сейшельські острови 173
133 Нова Зеландія 172
134 Гамбія 163
135 Домініканська Республіка 157
136 В`єтнам 157
137 КНДР 155
138 Антігуа і Барбуда 154
139 Киргизстан 149
140 Ерітрея 146
141 Сен-Кітс і Невіс 139
142 Маврикій 131
143 Ємен 130
144 Чад 129
145 Казахстан 123
146 Індонезія 121
147 Шрі-Ланка 118
148 Багами 113
149 М`янма 112
150 Нігер 112
151 Свазіленд 108
152 Сьєрра-Леоне 108
153 Фіджі 107
154 Бангладеш 100
155 Туркменістан 93
156 Малайзія 87
157 Лаос 85
158 Індія 85
159 Мальдіви 85
160 Ліхтенштейн 84
161 Андорра 81
162 Лесото 81
163 Соломонови острови 81
164 Санта Лючія 81
165 Гренада 78
166 Тайвань 73
167 Нікарагуа 71
168 Вануату 70
169 Пакистан 64
170 Острови Туркс і Кайкос 64
171 Непал 63
172 Антільські острови 62
173 Таїті 55
174 Бруней 53
175 Нова Каледонія 51
176 Камбоджа 49
177 Папуа Нова Гвінея 47
178 Філіппіни 43
179 Афганістан 43
180 Домініка 42
181 Люксембург 41
182 Центрально-Африканська Республіка 40
183 Монголія 31
184 Фарерські острови 31
185 Мадагаскар 30
186 Масау 28
187 Коморські острови 26
188 Британські Віргінські острови 24
189 Самоа 22
190 Тонга 21
191 Кайманові острови 20
192 Бутан 19
193 Гвінея-Бісау 18
194 Сомалі 13
195 Пуерто-Ріко 10
196 Сан-Маріно 9
197 Ангвіла 6
198 Острови Кука 3
199-207 Східний Тімор 0
199-207 Беліз 0
199-207 Джибуті 0
199-207 Сан-Томе и Принсіпі 0
199-207 Аруба 0
199-207 Американські Віргінські острови 0
199-207 Монтсерат 0
199-207 Гуам 0
199-207 Американське Самоа 0