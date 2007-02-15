Повний рейтинг ФІФА

14 лютого Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила свій щомісячний рейтинг 207 футбольних держав світу. Новим лідером списку національних команд стала Італія, що перемогла в липні 2006 року на чемпіонаті світу в Німеччині. Бразильці втратили 48 рейтингових очок, чому сприяла зокрема поразка в товариському матчі від Португалії (6 лютого, 0:2). Збірна України, піднялася з 13-го рядка на 11-й... хоча за втраченими очками (36) поступається лише явним анти-лідерам. «Підняття» українській команді забезпечили запаморочливі падіння Нігерії з 9-го на 36-е місце та Камеруну з 11-го на 17-е.

В очках втратила вся п`ятірка між 2-м і 6-м місцем: крім Бразилії знизилися бали у Аргентини - на 16, Франції - 27, Німеччини - 4, Англії - 29. І лише відрив від тих, хто з плюсами йде слідом: Голландії, Португалії, Чехії, Іспанії, - уберіг верхню частину таблиці від помітніших змін. Лідер «головної групи» за темпом зростання - Хорватія (+39), за зниженням - Швеція (-64), Бразилія (-48), Росія (-41), Україна (-36), Колумбія і Англія (по -29). Добре Румунії – по балах ні вгору, ні вниз, а піднялася на 5 рядків...

У нижній частині таблиці несправедливо було б залишити непоміченим зростання Південної Кореї (+44), Норвегії (+23), Фінляндії (+39), Коста-Ріки (+75), Грузії (+36), Гватемали (+80), Сальвадору (+100). Тринідад і Тобаго та Південно-Африканська Республіка цікаві тим, що добиваються істотного зростання другий місяць поспіль (+74 додалися до січневих +12 у ТіТ; +50 і +14 - у ПАР).

Найбільші падіння спіткали цього місяця Нігерію (-554!), Гвінею (-386), Камерун (-267), Єгипет (-273), Туніс (-172), Конго (-122).

Лютневий рейтинг на сайті ФІФА

(У дужках місця і очки в січневому рейтингу)

1 (2). Італія - 1562 (1560)

2 (1). Бразилія - 1540 (1588)

3 (3). Аргентина - 1535 (1551)

4 (4). Франція - 1496 (1523)

5 (5). Німеччина - 1359 (1363)

6 (6). Англія - 1330 (1359)

7 (7). Голландія - 1312 (1305)

8 (8). Португалія - 1262 (1258)

9 (9). Чехія - 1193 (1190)

10 (12). Іспанія - 1161 (1154)

11 (13). Україна - 1018 (1054)

12 (15). Хорватія - 987 (948)

13 (16). Греція - 926 (945)

14 (17). Швейцарія - 913 (937)

15 (20). Румунія - 912 (912)

16 (14). Швеція - 894 (958)

17 (11). Камерун - 893 (1160)

18 (23). Данія - 876 (865)

19 (21). Мексика - 857 (883)

20 (26). Шотландія - 854 (847)

21 (18). Кот-д`Івуар - 853 (919)

22 (28) Гана 848 (828)

23 (25) Польща - 844 (854)

24 (30) Уругвай 829 (806)

25 (29) Еквадор 828 (822)

26 (27) Туреччина 825 (845)

27 (24). Росія - 817 (858)

28 (31) США 783 (792)

29 (33) Сербія 775 (765)

30 (35) Парагвай 755 (745)

31 (34) Колумбія 726 (755)

32 (37) Іран 720 (720)

33 (37) Словаччина 707 (720)

34 (40) Чилі 706 (700)

35 (36) Малі 696 (731)

36 (9) Нігерія - 690 (1244)

37 (42) Болгарія 689 (684)

38 (41) Сенегал 700 (699)

39 (39) Австралія 651 (703)

40 (44) Ізраїль 650 (667)

41 (46) Японія 645 (640)

42 (19) Єгипет 645 (918)

43 (44) Марокко 703 (684)

44 (51) Корейська Республіка 618 (574)

45 (32) Туніс 612 (784)

46 (49) Республіка Ірландії 611 (596)

47 (50) Норвегія 610 (587)

48 (52) Фінляндія 608 (569)

49 (51) Північна Ірландія 602 (625)

50 (45) Узбекистан 596 (645)

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51 Куба 590

52 Бельгія 559

53 Македонія 552

54 Коста-Ріка 535

55 Боснія і Герцеговина 532

56 Ямайка 531

57 Буркіна Фассо 509

58 Ангола 506

59 Гондурас 504

60 Південна Африка 504

61 Австрія 501

62 Гвінея - 495

63 Саудівська Аравія 476

64 Угорщина 474

65 Замбія 459

66 Венесуела 452

67 Перу 447

68 Тринідад і Тобаго 446

69 Того 445

70 Білорусь 445

71 Словенія 439

72 Литва 435

73 Кіпр 431

74 Панама 423

75 Уельс 420

76 Оман 418

77 Катар 414

78 Кабо Верде 413

79 Китай 409

80 Алжир 404

81 Ірак 386

82 ДР Конго 382

83 Молдова 373

84 Кувейт 369

85 Йорданія 365

86 Грузія 363

87 Гватемала 362

88 Канада 362

89 Албанія 362

90 Об`єднані Арабські Емірати 362

91 Ефіопія 356

92 Гаїті 354

93 Конго 349

94 Зімбабве 347

95 Ісландія 335

96 Латвія 324

97 Лівія 316

98 Бахрейн 313

99 Габон 310

100 Сент-Вінсент і Гренадіни 308

101 Болівія 300

102 Уганда 294

103 Малаві 287

104 Гайяна 284

105 Ботсвана 276

106 Естонія 266

107 Екваторіальна Гвінея 260

108 Барбадос 259

109 Танзанія 251

110 Сирія 247

111 Гонконг 242

112 Ліберія 230

113 Судан 230

114 Сурінам 229

115 Мальта 229

116 Бенін 228

117 Бурунді 218

118 Бермуди 213

119 Вірменія 209

120 Руанда 206

121 Мавританія 202

122 Намібія 201

123 Сингапур 198

124 Ліван 194

125 Сальвадор 191

126 Таїланд 190

127 Кенія 185

128 Таджикистан 185

129 Палестина 183

130 Азербайджан 180

131 Мозамбік 174

132 Сейшельські острови 173

133 Нова Зеландія 172

134 Гамбія 163

135 Домініканська Республіка 157

136 В`єтнам 157

137 КНДР 155

138 Антігуа і Барбуда 154

139 Киргизстан 149

140 Ерітрея 146

141 Сен-Кітс і Невіс 139

142 Маврикій 131

143 Ємен 130

144 Чад 129

145 Казахстан 123

146 Індонезія 121

147 Шрі-Ланка 118

148 Багами 113

149 М`янма 112

150 Нігер 112

151 Свазіленд 108

152 Сьєрра-Леоне 108

153 Фіджі 107

154 Бангладеш 100

155 Туркменістан 93

156 Малайзія 87

157 Лаос 85

158 Індія 85

159 Мальдіви 85

160 Ліхтенштейн 84

161 Андорра 81

162 Лесото 81

163 Соломонови острови 81

164 Санта Лючія 81

165 Гренада 78

166 Тайвань 73

167 Нікарагуа 71

168 Вануату 70

169 Пакистан 64

170 Острови Туркс і Кайкос 64

171 Непал 63

172 Антільські острови 62

173 Таїті 55

174 Бруней 53

175 Нова Каледонія 51

176 Камбоджа 49

177 Папуа Нова Гвінея 47

178 Філіппіни 43

179 Афганістан 43

180 Домініка 42

181 Люксембург 41

182 Центрально-Африканська Республіка 40

183 Монголія 31

184 Фарерські острови 31

185 Мадагаскар 30

186 Масау 28

187 Коморські острови 26

188 Британські Віргінські острови 24

189 Самоа 22

190 Тонга 21

191 Кайманові острови 20

192 Бутан 19

193 Гвінея-Бісау 18

194 Сомалі 13

195 Пуерто-Ріко 10

196 Сан-Маріно 9

197 Ангвіла 6

198 Острови Кука 3

199-207 Східний Тімор 0

199-207 Беліз 0

199-207 Джибуті 0

199-207 Сан-Томе и Принсіпі 0

199-207 Аруба 0

199-207 Американські Віргінські острови 0

199-207 Монтсерат 0

199-207 Гуам 0

199-207 Американське Самоа 0