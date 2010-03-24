Збірна України з бадмінтону поїде в Сингапур

У серпні українська збірна з бадмінтону гарантовано виступатиме на перших в історії Юнацьких Олімпійських іграх, які прийматиме Сингапур.

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Як зазначається, з Європейського відбіркового турніру в Свендборгу (Данія), де були розіграні 10 ліцензій на участь в ЮОІ-2010, українка Єлизавета ЖАРКА привезла першу для юніорської команди України «путівку» для участі у змаганнях з бадмінтону на Юнацьких Олімпійських іграх в Сингапурі. У кваліфікаційному турнірі до Ігор українська атлетка стала п’ятою.

“На жаль, повторити успіх Єлизавети не вдалось її партнеру по збірній Кирилу ЛЕОНОВУ. У поєдинку за п’яте – останнє «ліцензійне» місце – він поступився Ніку ФРАНСМАНУ з Нідерландів. Втім, вже за місяць у Кирила буде ще один шанс вибороти омріяний олімпійський квиток – на юніорському чемпіонаті світу, який з 19 по 25 квітня відбудеться в мексиканській Гвадалахарі”, - зазначається у повідомленні.