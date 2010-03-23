Найдорожчому футболістові світу - 22 роки

Нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі очолив список найвище оплачуваних футболістів за версією журналу France Football.

За даними видання, 22-річний володар "Золотого м`яча-2009" за рік заробляє 33 млн. євро. Друге місце посідає англієць Девід Бекхем (30,4), який виступає за італійський "Мілан".

З тренерів більше за всіх заробляють наставник міланського "Інтеру" Жозе Моурінью (13 млн.), бразилець Луїс Феліпе Сколарі, який працює в ташкентському "Бунедкоре" (9,5 млн.), - на третьому рядку.

Аргентинський захисник "Марселя" Габріель Хайнце – найвище оплачуваний футболіст чемпіонату Франції (4,5 млн.), за ним півзахисник "Бордо" Йоан Гуркюфф (4,4), замикає трійку Лучо Гонсалес з "Марселя" (4,3).

РІА "Новости"