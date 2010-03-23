Колесніков: із 6 тисяч місць на «Олімпійському» футболу не видно

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ висловив низку критичних зауважень щодо проекту будівництва стадіону «Олімпійський» у Києві в рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, свої зауваження Б.КОЛЕСНІКОВ висловив сьогодні на брифінгу після ознайомлення з ходом будівельних робіт.

Зокрема, він зазначив, що на сьогоднішній день у результаті проведених робіт створено незручності для 6 тисяч глядачів, які з трибун спостерігатимуть за ходом матчу. Оскільки трибуни дуже пологі, огляду глядачів, які сидять на трибунах, заважатимуть рекламні щити, що планується встановити по периметру поля.

«Сьогодні по суті справи є серйозні зауваження. Найголовніше, що з 69 тисяч місць із 6 тисяч (місць – УНІАН) футболу не видно. Правильним рішенням було б своєчасно знести стадіон й побудувати новий. Сьогодні це вже неможливо», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також повідомив, що в п`ятницю в уряді відбудеться спеціальна закрита нарада з питання «Олімпійського».

«Ми в п`ятницю ухвалимо рішення, й, очевидно, доведеться знести й побудувати нову льодову ковзанку, що швидко монтується. Знести все, що знаходиться на східній трибуні, щоб забезпечити безперешкодний підхід глядачів до стадіону, й вилучити землі, які були, на думку міського керівництва, незаконно отримані», – заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він зазначив, що всі відставання за термінами будівництва вдасться надолужити до вересня. «Поставлено завдання – до 1 вересня мають бути ліквідовані всі відставання. Враховуючи погодні умови, це цілком можливо», – сказав віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН заявив, що темпи реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» до Євро-2012 відстають від затвердженого графіку на 5 місяців.