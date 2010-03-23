Кубок світу FIFA прибув у Донецьк

Світовий тур футбольного Кубка FIFA від Coca-Cola прибув до України - у Донецьк. Цей масштабний захід став яскравим свідченням міцних партнерських стосунків між компанією «Coca-Cola» та FIFA (Міжнародною Федерацією Футболу – Fédération Internationale de Football Association), повідомили УНІАН у прес-службі компанії “Кока-Кола”.

Як відзначили у прес-службі, Кубок світу FIFA – головний футбольний приз, за право володіння яким змагаються найкращі команди світу. Тур, приурочений до Чемпіонату світу з футболу-2010, стартував 21 вересня 2009 у Швейцарії. Цього року він стане найграндіознішим за всю історію заходу: головний футбольний трофей тричі облетить земну кулю, подолавши 138 тис. 902 кілометри та подарувавши справжнє свято вболівальникам із 83 країн, включаючи візити до 50 країн Африки.

Світовий тур єдиного у світі золотого Кубка FIFA проходить вже вдруге, пропонуючи унікальну можливість для вболівальників доєднатись до яскравого святкування.

Українські вболівальники та всі бажаючі зможуть насолодитись зустріччю зі справжнім Кубком FIFA 24 березня в приміщенні стадіону «Донбас Арена». Квитком на подію слугуватиме спеціальна золота пляшка напою Coca-Cola, що буде у вільному продажу в Донецьку та прилеглих до нього регіонах. Знайомство з Кубком передбачає перегляд фільму у форматі 3D про найяскравіші моменти Чемпіонатів світу з футболу; також кожен охочий зможе сфотографуватись поруч із Кубком і взяти надруковане фото на пам’ять. Крім того, на всіх чекає можливість долучитись до різноманітних змагань, що проходитимуть на стадіоні.