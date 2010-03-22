Український арбітр оскаржив рішення УЄФА про довічну дискваліфікацію

Український футбольний арбітр Олег ОРЄХОВ оскаржив рішення УЄФА про довічну дискваліфікацію.

Про це він повідомив в інтерв`ю програмі "Футбольний вік-енд", повідомляє Champion.

"Я вже подав апеляцію на рішення УЄФА до Женеви і чекаю на рішення", - сказав О.ОРЄХОВ.

За його словами, він готовий і надалі відстоювати свою правоту у більш високих футбольних інстанціях, оскільки вважає, що в УЄФА немає прямих доказів його провини, а лише здогадки та припущення.

О.ОРЄХОВ також припустив, що в його дискваліфікації є чийсь інтерес.

"У рішенні УЄФА щодо мене хтось дуже зацікавлений. Хоча не можу сказати, хто саме. Але час покаже", - резюмував О.ОРЄХОВ.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА заборонила О.ОРЄХОВУ займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом.

Відповідне рішення щодо О.ОРЄХОВА Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА ухвалила 18 березня на підставі розслідування німецькою поліцією низки підозрілих матчів та інцидентів з корупцією. Раніше О.ОРЄХОВ був відсторонений від роботи на 30 днів.

УЄФА визнала О.ОРЄХОВА винним у порушенні статті 5 дисциплінарного кодексу, в якій йдеться про принципи лояльності та чесності.