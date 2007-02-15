Директор мюнхенської Баварії назвав дружину Бекхема ”смертю футболу”

Улі Хенесс

Директор мюнхенської "Баварії" Улі Хенесс зізнався, що він є шанувальником таланту Девіда Бекхема і вважає його неймовірно обдарованим футболістом, але дуже схильним до впливу дружини.

"Такі люди, як Вікторія Бекхем – це смерть футболу. Напевно саме вона переконала його підписати контракт з "Лос-Анджелес Гелаксі". Цей перехід не має нічого спільного з великим футболом. Напевно, в майбутньому ми побачимо Бекхема і його дружину в якому-небудь голлівудському фільмі. Перехід Бекхема до американського клубу – це жахливо", - заявив Хенесс в інтерв`ю виданню Daily Mirror.

Нагадаємо, що перехід Девіда Бекхема до "Лос-Анджелеса" відбудеться після закінчення нинішнього сезону. Колишній капітан збірної Англії підписав з американським клубом п`ятирічний контракт, за яким він одержить 125 мільйонів доларів. Після того, як 11 січня Бекхем оголосив про свій майбутній перехід до американської футбольної ліги, головний тренер "Реала" Фабіо Капелло усунув його від тренувань і матчів, але через місяць змушений був під впливом футболістів і вболівальників знову повернути англійського півзахисника в основний склад.

Бекхем повернувся на поле 10 лютого в поєдинку з "Реалом Сос’єдад". Мадридці здобули перемогу з рахунком 2:1, а екс-капітан збірної Англії забив один з голів своїм фірмовим ударом зі штрафного.

Лента.ру