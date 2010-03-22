Збірна України завоювала 19 медалей Паралімпіади

Збірна України посіла п`яте місце у загальнокомандному заліку Х зимових Паралімпійських ігор у Ванкувері, завоювавши 19 медалей - 5 золотих, 8 срібних і 6 бронзових.

21 березня завершилися всі змагання. Всього було розіграно 64 комплекти нагород у п`яти видах спорту - гірськолижному спорті, біатлоні, лижних гонках, хокеї і керлінгу, повідомляє сайт Сhampion.

Перемогла команда Німеччини за рахунок більшої кількості золотих нагород (13-5-6). Збірна Росії стала другою в загальнокомандному заліку, завоювавши 38 медалей - 12 золотих, 16 срібних і 10 бронзових.

Третє місце посіла збірна Канади (10-5-4), четверте - Словаччини (6-2-3), п`яте - України (5-8-6), шосте - США (4-5-4).

За загальним числом нагород першими стали росіяни, відновивши національний рекорд на Паралімпіаді (38). Другими в загальномедальному рейтингу стали німці (24), третіми - українці та канадці (по 19).