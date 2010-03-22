Кличко назвав двох найсерйозніших суперників на майбутнє

Наступним суперником Володимира Кличка після суботньої перемоги над американцем Еді Чемберсом має стати росіянин Олександр Повєткін. Проте сторони вже підозрюють одне одного в намірах уникнути поєдинку.

Головний менеджер промоутерської компанії Sauerland Event Крістіан Маєр, який представляє інтереси російського боксера Олександра Повєткіна, вважає, що команда українського боксера Володимира Кличка уникатиме зустрічі з «Російським Витязем». На таку думку його наштовхнув той факт, що, отримавши можливість вибору між Чемберсом і Повєткіним, Кличко вибрав американця. Не слід забувати, що два роки тому росіянин переміг Чемберса за очками.

«Зараз Володимир може подати заявку на проведення добровільного захисту свого титулу, - нагадує Маєр. - Чому? У грудні 2009 року після отримання Повєткіним травми ноги він захистив пояс IBF проти Хасіма Рахмана, що займав наступне місце в рейтингу. Таким чином українцеві зарахували обов`язковий захист. Зараз проти Чемберса Кличко провів обов`язковий захист за версією WBO, а тому може розраховувати на те, що наступний його бій стане добровільним захистом, якщо він подасть спеціальний запит».

Кожен володар титулу під час одного періоду свого чемпіонства може скористатися таким правом. Кличко цього ще не робив. Проте в інтерв`ю кореспонденту Deutsche Welle менеджер Кличко Бернд Бенте заявив, що Кличко готовий битися з росіянином і не стане ухилятися від цієї зустрічі.

Сам Володимир також розглядає Повєткіна, як одного з вірогідних своїх суперників на найближче майбутнє. «Олександр Повєткін і Девід Хей - два найбільш серйозних моїх суперника в найближчому майбутньому. А ще Самуель Пітер. І якщо Повєткін відмовиться від бою зі мною, то моїм наступним суперником, швидше за все, стане Пітер», - сказав Кличко. Тренер Володимира Кличка Еммануель Стюард вважає, що саме Повєткін уникатиме такої зустрічі, оскільки не готовий до неї.

А от наставник Повєткіна американець Теді Атлас, що свого часу працював з Майком Тайсоном, запевняє усіх у протилежному. Хоча й зауважує, що чим більше буде часу на підготовку, тим краще: «З кожним днем Олександр удосконалюється. Навіть попри брак часу, він підготується до поєдинку. Якщо скажуть, що бій з Кличком завтра, то він буде до нього готовий. До наступного двобою проти Кличка - ми будемо готові на 110 відсотків», - запевнив Атлас.

Чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBO Володимир Кличко в суботу ввечері відстояв титули у бою з американцем Едді Чемберсом. Українець нокаутував суперника у 12 раунді за 12 секунд до завершення бою. Зустріч відбувалася в німецькому місті Дюссельдорф на стадіоні «Esprit-Arena».

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