Українські паралімпійці здобули золоту і срібну медаль

У завершальний день X Зимових Паралімпійськіх ігор українські спортсмени одержали ще дві медалі в лижному спринті на 1 кілометр.

Олександра Кононова стала золотою медалісткою серед учасників, які виступають стоячи (4:21.4), випередивши японську і російську суперниць і принісши збірній п`яту золоту нагороду. У самої А.Кононової це третє золото Паралімпіади.

Олена Юрковська - друга у фіналі спринту серед тих, хто виступає сидячи (3:00.0). Кращий результат у італійської учасниці. Третя - представниця Білорусі.

Завершальний день у результаті приніс золоті медалі (всі в лижному спринті) Росії, Італії, Канаді, Німеччині, Японії, Україні; срібні - чотири Росії, по одній Японії та Україні; бронзові - три Росії, по одній - Білорусі, Швеції, Фінляндії.

Підсумкова таблиця X Зимових Паралімпійських ігор