Челсі втратив важливі очки в боротьбі за золото чемпіонату Англії

Лондонський "Челсі" зіграв унічию з "Блекберном", втративши важливі два очки в боротьбі за золоті медалі чемпіонату Англії з футболу, повідомляє РІА Новости.

Підопічні Карло Анчелотті, які після вильоту з Ліги чемпіонів зосередилися на внутрішній першості і Кубкові Англії, не зуміли переграти середняка прем`єр-ліги на його полі - нічия 1:1.

Гості впевнено розпочали зустріч, і вже на 6-ій хвилині Дідьє Дрогба з передачі Ніколя Анелька відкрив рахунок. Проте розвинути успіх "синім" не вдалося, а в другому таймі сенегалець Ель-Хаджі Діуф переправив у сітку простріл іспанця Мічела Сальгадо. Рос Тернбулл, який захищає ворота "Челсі" у відсутність травмованого Петера Чеха, не виручив.

Також у неділю "Манчестер Сіті" здобув гостьову перемогу над "Фулхемом" - 2:1. Голи у ворота кривдника "Ювентуса" в Лізі Європи забивали до перерви Роке Сантакруз і Карлос Тевес, яким асистував Крейг Белламі. У відповідь м`яч з пенальті на 75-ій хвилині провів Денні Мерфі.

"Манчестер Юнайтед", у свою чергу, вдома обіграв "Ліверпуль з рахунком 2:1.

Турнірну таблицю очолює "Манчестер Юнайтед" (69 очок). "Арсенал" (67) йде другим. "Челсі" (65) займає третій рядок, але має матч у запасі. Далі розташувалися "Тоттенхем" (55), "Манчестер Сіті" (53), "Ліверпуль" (51).