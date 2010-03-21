Українка виборола срібло на етапі Кубка світу з біатлону

Українка Вікторія СЕМЕРЕНКО виборола срібну медаль на етапі Кубка світу з біатлону у норвезькому Холменколлені.

Як передає кореспондент УНІАН, біатлоністка фінішувала другою у перегонах з масовим стартом на 12,5 км. Вона не припустилася жодної помилки під час стрільби однак відстала від переможниці-німкені Сімони ХАУСВАЛЬД на 14,7 секунди.

Третьою стала ще одна представниця Німеччини Магдалена НОЙНЕР з відставанням від своєї співвітчизниці на 22,2 сек.

До двацятки кращих за результатами цих перегонів увійшли ще дві українки. Сестра Вікторії Валентина СЕМЕРЕНКО не схибила під час стрільби і показала п’ятий результат, Оксана ХВОСТЕНКО стала двадцятою з одним промахом.