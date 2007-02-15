Тренер ”Нансі” обіцяє Луческу сюрприз

Головний тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" Мірча ЛУЧЕСКУ визнає, що "Шахтар" не зміг обіграти в Донецьку французький "Нансі" в матчі 1/16 Кубка УЄФА через ряд помилок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ повідомив на післяматчевій прес-конференції.

"Сьогодні ми припустилися ряду помилок", - сказав М.ЛУЧЕСКУ, додавши, що "в такій ситуації було б неправильно когось з гравців виділяти".

Одночасно головний тренер "Шахтаря" відзначив, що "це був хороший кубковий матч". "Суперник до нього відмінно підготувався, але це і недивно, адже в Франції чемпіонат у розпалі. Слід віддати належне гравцям "Нансі" за те, як вони розташовувалися на полі, перекриваючи можливі напрямки наших атак", – прокоментував М.ЛУЧЕСКУ.

Він констатував, що його команді "було неймовірно складно пробратися до воріт суперника". "Шкода, що довелося розплатитися за першу ж помилку в обороні. Ми дуже не хотіли пропускати. Добре, що мої підопічні у цей момент не опустили руки і змогли гідно відреагувати, забивши у відповідь м`яч", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він також вважає, що арбітр матчу "був дуже суворий" до капітана "Шахтаря" Анатолія ТИМОЩУКА, який за грубу гру був видалений з поля наприкінці матчу. "Це була всього лише нестриманість, викликана, швидше за все, тим, що за декілька митей раніше арбітр не помітив порушення правил проти ЖАДСОНА", - пояснив дії А.ТИМОЩУКА тренер.

На його думку, нічийний результат 1:1 дає "певну перевагу "Нансі" перед грою у відповідь у Франції. "Французи заслужили нічию самовідданістю, готовністю кожного гравця віддати всього себе заради результату", - підсумував М.ЛУЧЕСКУ.

У свою чергу головний тренер ФК "Нансі" уругваєць Пабло КОРРЕА пообіцяв, що в матчі у відповідь 1/16 Кубка УЄФА в Франції його команда зіграє з донецьким "Шахтарем" "в абсолютно іншому ключі".

Він заявив на прес-конференції в Донецьку: "Я радий, що моя команда показала не тільки уміння оборонятися, але і атакувати. Гра у відповідь пройде на стадіоні "Марсель Піко" в абсолютно іншому ключі".

За словами тренера, він задоволений і результатом гри, і її якістю. "Ще на предматчевій прес-конференції я говорив, що для нас було б непогано, якби доля путівки в 1/8 фіналу вирішувалася в поєдинку в відповідь у Франції. Радий, все вийшло саме так. До того ж, завжди дуже важливо забити на чужому полі", - сказав головний тренер "Нансі".

Він зазначив, що його команда "була готова до тих труднощів, які у нас виникли". "Адже "Шахтар" має досвід виступів у Лізі чемпіонів, а ми, не варто забувати, ще два роки тому грали в другому дивізіоні", – акцентував П.КОРРЕА.

Він також сказав, що “не має права нарікати на долю". "Адже невикористані моменти були не тільки у моєї команди, а й у суперника, причому набагато більше", - сказав П.КОРРЕА.