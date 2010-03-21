Результати восьмого дня Паралімпіади
Два срібла у українських лижників
У восьмий день X Зимових Паралімпійськіх ігор розіграно 10 комплектів нагород, з яких два в лижній естафеті:
- жінки (3 х 2,5 км): 1. Росія. 2. Україна. 3. Білорусь.
- чоловіки (4 км + 2 х 5 км): 1. Росія. 2. Україна. 3. Норвегія.
... 6 – в гірськолижній комбінації:
- жінки з порушенням опорно-рухового апарату (змагання стоячи): 1. Канада. 2. Франція. 3. Канада.
- у тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Німеччина. 2. Франція. 3. Австралія.
- жінки з порушенням опорно-рухового апарату (змагання сидячи): 1. США. 2. Австрія. 3. США.
- у тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Німеччина. 2. Австрія. 3. Австрія.
- жінки з проблемним зором: 1. Словаччина. 2. Канада. 3. США
- у тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Словаччина. 2. Італія. 3. Словаччина.
У фінальному матчі хокейного турніру США – Японія підсумковий рахунок 2:0...
У фінальному матчі турніру з керлінгу Канада – Південна Корея рахунок 8:7, а в матчі за третє місце Швеція – США - 7:5
Після восьми днів неофіційна командна таблиця виглядає так: