Українські паралімпійці здобули ще дві медалі X Зимових Паралімпійськіх ігор.

У лижній естафеті 3 х 2,5 км срібні медалі одержали Олена Юрковська, Юлія Батенкова і Олександра Кононова, поступившись 19,5 секундами суперницям з РФ і випередивши на 1 хвилину 22 секунди білоруських учасниць.

У лижній естафеті 4 км + 2 х 5 км також срібло одержала чоловіча збірна: Віталій Лук’яненко, Григорій Вовчинський, Юрій Костюк, - які також відстали від росіян (на 22 секунди рівно). Норвезькі паралімпийці, випередивши білорусів, не дозволили п`єдесталу повторитися повністю - вони треті.

Сьогодні будуть розіграні ще 6 комплектів нагород в гірськолижному спорті та одна в керлінгу на візках.

Крім того, сьогодні завершився хокейний турнір, в якому учасники пересуваються по майданчику на ковзанах-санках. У фінальному матчі США - Японія американці забили дві безвідплатні шайби (нагадаємо, що вчора бронзу здобули норвежці, перемігши Канаду 2:1) .