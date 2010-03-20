Арсенал виходить на перше місце в англійській Прем'єр-лізі

Закінчилися сьогоднішні матчі 31-го туру англійської Прем`єр-ліги

Астон Вілла - Вулверхемптон 2:2 (Кар’ю 18, 83 - Креддок 25, Мілнер 39 автогол)

Віган - Бернлі 1:0 (Родальєга 90)

Сток Сіті - Тоттенхем 1:2 (Етерінгтон 64 пен. - Гудйонсен 46, Кранчар 77)

Портсмут - Халл Сіті 3:2 (Сміт 37, О`Хара 87, Кану 88 - Фолан 27, 73)

Евертон - Болтон 2:0 (Артета 72, Пієнаар 90)

Сандерленд - Бірмінгем 3:1 (Бент 5, 11, Кемпбелл 88 - Джером 60)

Арсенал - Вест Хем 2:0 (Денілсон 5, Фабрегас 83)

Після сьогоднішньої перемоги Арсенал зайняв перший рядок турнірної таблиці з 67 очками. Щоправда, його суперники в боротьбі за золото зіграли на одну (МЮ) і дві (Челси) гри менше, і вже завтра можуть повернути "канонірів" униз.

Завтра тур закінчиться іграми: МЮ (66) - Ліверпуль (51)

Фулхем (38) - Манчестер Сіті (50)

Блекберн (34) - Челсі (64)