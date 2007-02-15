Ахметов здасть стадіон до літа 2008 року

Будівництво нового 50-тисячного стадіону в Донецьку планується завершити до літа 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Донецьку президент футбольного клубу "Шахтар", народний депутат Рінат АХМЕТОВ.

«Я сподіваюся, що вже в сезоні 2008/2009 моя команда гратиме на цьому стадіоні», - сказав він.

При цьому Р.АХМЕТОВ зазначив, що з моменту початку будівництва на об`єкті освоєно 70 млн. доларів США при загальній кошторисній вартості проекту 250 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Будівництво нового стадіону «Шахтар» у Донецьку почалося в 2004 році. Передбачається, що стадіон відповідатиме п`ятизірковому стандарту за акредитацією УЄФА й ФІФА.

Стадіон буде розміщено в центрі Донецька в межах паркової зони Київського району. Він розрахований на 50 тисяч посадочних місць, із яких 5 тисяч - VIP-місця. Розмір ігрового майданчика - 105 х 68 м.

Передбачається, що на території спортивного комплексу буде відкрито кафе, магазин і музей «Шахтаря». Також проект будівництва передбачає автомобільну стоянку на 5 тисяч автомобілів.