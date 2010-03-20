Результати сьомого дня Паралімпіади

У сьомий день X Зимових Паралімпійськіх ігор розіграно 6 комплектів нагород – всі в гігантському суперслаломі.

- жінки з порушенням опорно-рухового апарату (змагання стоячи): 1. Канада. 2. Італія. 3. Німеччина.

- у тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Німеччина. 2. Франція. 3. Австрія.

- жінки з порушенням опорно-рухового апарату (змагання сидячи): 1. Австрія. 2. США. 3. Німеччина.

- у тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Японія. 2. Німеччина. 3. Японія.

- жінки з проблемним зором: 1. Словаччина. 2. Канада. 3. Чехія

- у тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Франція. 2. Словаччина. 3. Словаччина.

Крім того відбувся матч за третє місце в хокеї на санках: Норвегія – Канада 2:1

Після семи днів неофіційна командна таблиця виглядає так: