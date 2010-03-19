Динамо продовжує втрачати очки

Почався 21-й тур Чемпіонату України

Закінчилися перші матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу Арсенал - Закарпаття 0:0 Ворскла - Таврія 0:1 (Фещук 66) Металург Д - Динамо 1:1 (Мхітарян 81 - Мілевський 12) Завтра відбудеться решта ігор туру (набрані очки): Оболонь (25) - Карпати (31) Іллічівець (20) - Кривбас (7) Дніпро (33) - Чорноморець (18) Зоря (16) - Шахтар (49) Металіст (38) - Металург З (23)

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