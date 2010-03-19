Динамо продовжує втрачати очки

21:30, 19 березня 2010
Спорт
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Почався 21-й тур Чемпіонату України

Закінчилися перші матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Закарпаття 0:0

Ворскла - Таврія 0:1 (Фещук 66)

Металург Д - Динамо 1:1 (Мхітарян 81 - Мілевський 12)

Завтра відбудеться решта ігор туру (набрані очки):

Оболонь (25) - Карпати (31)

Іллічівець (20) - Кривбас (7)

Дніпро (33) - Чорноморець (18)

Зоря (16) - Шахтар (49)

Металіст (38) - Металург З (23)

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