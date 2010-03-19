Динамо продовжує втрачати очки
21:30, 19 березня 2010Спорт
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Почався 21-й тур Чемпіонату України
Закінчилися перші матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу
Арсенал - Закарпаття 0:0
Ворскла - Таврія 0:1 (Фещук 66)
Металург Д - Динамо 1:1 (Мхітарян 81 - Мілевський 12)
Завтра відбудеться решта ігор туру (набрані очки):Оболонь (25) - Карпати (31)
Іллічівець (20) - Кривбас (7)
Дніпро (33) - Чорноморець (18)
Зоря (16) - Шахтар (49)
Металіст (38) - Металург З (23)
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