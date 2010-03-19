На Донбас Арену довелося заводити бійців "Беркута"

У Донецьку на стадіон «Донбас Арена», під час матчу «Шахтар» - «Металіст» минулої неділі, 14 березня, довелося заводити бійців «Беркута».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського управління міліції, це було зроблено з метою припинення бійки, що виникла між уболівальниками Харкова й Донецька.

Як розповів заступник начальника Головного управління МВС України в Донецькій області з питань проведення Євро-2012 Іван БАШТА, 14 березня, перед матчем «Шахтар» - «Металіст», донецькій міліції харківські колеги передали неточну цифру прибулих фанів. «Йшлося про дві тисячі гостей, а їх приїхало 3,5 тисячі. Нам довелося в терміновому порядку проводити передислокацію сил і засобів. Буферна зона стадіону розрахована на 28 автобусів, а їх приїхало 40», - розповів І.БАШТА.

За його словами, «зайві» автобуси з Харкова донецькі правоохоронці змогли благополучно розмістити на заїздах до буферної зони стадіону. Проте через те, що уболівальників із Харкова було більше, ніж передбачалося, їх довелося розміщувати в безпосередній близькості від сектора фанів «Шахтаря».

«І коли гості своїми образливими вигуками спровокували бійку з опонентами, на підмогу сек’юриті стадіону й стюардам, які стали живим ланцюгом між уболівальниками обох команд, і вже були втягнуті в конфлікт, ми направили бійців «Беркуту». Це й допомогло остудити гарячі голови», - зазначив І.БАШТА.

Він із жалем констатував, що агресивне «вболівання» гостей із Харкова призвело до того, що на трибунах було зламано 37 і спалено 5 крісел, розбито скляну огорожу між секторами й поламано декілька металевих поручнів.

Крім того, під час матчу вболівальники з Харкова використали декілька димових шашок і саморобних петард, ще близько десятка саморобних димових шашок було вилучено у них стюардами на вході на стадіон.

«Більш того, гостям примусово довелося здати два десятки ножів і декілька металевих пластин, за типом шампура, заточених на кінці. Кого вони збиралися нанизувати – залишається питанням», - сказав І.БАШТА.

Він також повідомив, що за результатами розгляду, на 55 порушників громадського порядку міліція склала адміністративні протоколи - в основному, за розпивання спиртних напоїв і появу в громадському місці в п`яному стані. «20 уболівальників із Харкова, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, ми на стадіон не пропустили», - додав І.БАШТА.

Він також зазначив, що за кілька днів до матчу, передбачаючи такий розвиток ситуації, керівництво донецької міліції надіслало листа дирекції «Донбас Арени» з проханням не продавати квитки уболівальникам «Металіста» в інші сектори стадіону, окрім сектора, спеціально призначеного для уболівальників команди гостей.

«Упевнений, що в подальших матчах наші рекомендації будуть враховані», – зазначив заступник начальника ГУМВС.