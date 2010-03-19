UEFA розраховує на 1,3 млрд. євро доходів від Євро-2012

Європейська футбольна федерація розраховує на доходи від організації чемпіонату Європи з футболу в Україні та Польщі в 2012 році близько 1,3 млрд. євро.

Про це сказав польському виданню Futbol News директор Євро-2012 в UEFA Мартін КАЛЛЕН.

Він зауважив, що стільки ж приблизно становили доходи від організації попереднього чемпіонату, котрий пройшов в 2008 році в Австрії й Швейцарії.

М.КАЛЛЕН зауважив, що українці з поляками більш емоційно підходять до вирішення проблем, ніж попередні організатори.

"Там (Австрії та Швейцарії) підхід був набагато раціональніший, а в Польщі та в Україні є багато емоційних дискусій", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, М.КАЛЛЕН вперше публічно визнав наявність запасних варіантів на випадок, якщо Львів та Вроцлав не встигнуть вчасно збудувати стадіон до Євро-2012, один із яких передбачає організацію чемпіонату в 6 замість раніше планованих 8 містах в Україні та Польщі.