Львів і Вроцлав можуть втратити право приймати Євро-2012

Українське місто Львів та польське Вроцлав можуть втратити право приймати матчі чемпіонату Європи з футболу в 2012 році у випадку подальших проблем із будівництвом стадіонів.

Про це сказав польському виданню Futbol News відповідальний за організацію Євро 2012 в UЕFA директор Мартін КАЛЛЕН.

Представник Європейської футбольної федерації вперше визнав наявність запасних варіантів на випадок, якщо Львів та Вроцлав не встигнуть вчасно збудувати стадіони, на котрих мали б відбутися матчі чемпіонату, який спільно організовують Україна з Польщею.

"У нас є план Б - проведення Євро в шести містах. Ми не прийняли жодних рішень, але один із варіантів передбачає скорочення до 6-ти стадіонів", - сказав він.

М.КАЛЛЕН також сказав, що він більше занепокоєний підготовкою українського міста, ніж польського.

"Не так сильно хвилююся за Вроцлав. Інші проблеми у Львові. Там будівництво йде з набагато більшим запізненням...", - сказав він.

"Це останній шанс, аби за наступні чотири тижні розпочати там роботу. Якщо цього не станеться, то завершення будівництво стадіону вчасно, тобто влітку 2011 року, буде дуже важким", - сказав директор турніру.

Він також відзначив, що UЕFA, незважаючи на затримку із реконструкцією стадіону в столиці України, не бачить загрози для проведення Києвом матчів Євро-2012.

"Довіряю, що об`єкт в Києві буде завершено вчасно... Може, не в червні 2011 року, а в липні чи серпні", - сказав він.

Довідка УНІАН. UЕFA в минулому році затвердила остаточно організаторами Євро-2012 чотири українські та чотири польські міста.