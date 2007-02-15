Результати перших матчів 1/16 фіналу Кубка УЕФА

Відбулося 10 зустрічей

На футбольних полях Європи пройшли 10 матчів 1/16 фіналу Кубка УЕФА. Ось їх результати: «Шахтар» (Україна) – «Нансі» (Франція) – 1:1 ЦСКА (Росія) – «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) – 0:0 «Байер» (Німеччина) – «Блекберн» (Англія) – 3:2 «Хапоель» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Глазго Рейнджерс» (Шотландія) – 2:1 «Фенербахче» (Туреччина) – АЗ (Голландія) – 3:3 «Бордо» (Франція) – «Осасуна» (Іспанія) – 0:0 «Вердер» (Німеччина) – «Аякс» (Голландія) – 3:0 АЕК (Греція) – «Парі Сен-Жермен» (Франція) – 0:2 «Ліворно» (Італія) – «Еспаньйол» (Іспанія) – 1:2 «Бенфіка» (Португалія) – «Динамо» (Румунія) – 1:0 Сьогодні відбудеться решта шість зустрічей. Матчі у відповідь пройдуть за тиждень. Радіо "Свобода"

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