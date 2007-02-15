Результати перших матчів 1/16 фіналу Кубка УЕФА

08:10, 15 лютого 2007
Спорт
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Відбулося 10 зустрічей

На футбольних полях Європи пройшли 10 матчів 1/16 фіналу Кубка УЕФА. Ось їх результати:

«Шахтар» (Україна) – «Нансі» (Франція) – 1:1

ЦСКА (Росія) – «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) – 0:0

«Байер» (Німеччина) – «Блекберн» (Англія) – 3:2

«Хапоель» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Глазго Рейнджерс» (Шотландія) – 2:1

«Фенербахче» (Туреччина) – АЗ (Голландія) – 3:3

«Бордо» (Франція) – «Осасуна» (Іспанія) – 0:0

«Вердер» (Німеччина) – «Аякс» (Голландія) – 3:0

АЕК (Греція) – «Парі Сен-Жермен» (Франція) – 0:2

«Ліворно» (Італія) – «Еспаньйол» (Іспанія) – 1:2

«Бенфіка» (Португалія) – «Динамо» (Румунія) – 1:0

Сьогодні відбудеться решта шість зустрічей. Матчі у відповідь пройдуть за тиждень.

Радіо "Свобода"

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