Результати перших матчів 1/16 фіналу Кубка УЕФА
08:10, 15 лютого 2007Спорт
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Відбулося 10 зустрічей
На футбольних полях Європи пройшли 10 матчів 1/16 фіналу Кубка УЕФА. Ось їх результати:
«Шахтар» (Україна) – «Нансі» (Франція) – 1:1
ЦСКА (Росія) – «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) – 0:0
«Байер» (Німеччина) – «Блекберн» (Англія) – 3:2
«Хапоель» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Глазго Рейнджерс» (Шотландія) – 2:1
«Фенербахче» (Туреччина) – АЗ (Голландія) – 3:3
«Бордо» (Франція) – «Осасуна» (Іспанія) – 0:0
«Вердер» (Німеччина) – «Аякс» (Голландія) – 3:0
АЕК (Греція) – «Парі Сен-Жермен» (Франція) – 0:2
«Ліворно» (Італія) – «Еспаньйол» (Іспанія) – 1:2
«Бенфіка» (Португалія) – «Динамо» (Румунія) – 1:0
Сьогодні відбудеться решта шість зустрічей. Матчі у відповідь пройдуть за тиждень.
Радіо "Свобода"
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