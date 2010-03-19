Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів

У п`ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування чвертьфінальної та півфінальної стадій Ліги Чемпіонів.

У ньонській штаб-квартирі УЄФА цю процедуру провели генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно та посол мадридського фіналу Еміліо Бутрагеньо.

Ліга Чемпіонів 2009/10

1/4 фіналу

"Олімпік" (Ліон, Франція) - "Бордо" (Франція)

"Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Арсенал" (Лондон, Англія) - "Барселона" (Іспанія)

"Інтер" (Мілан, Італія) - ЦСКА (Москва, Росія)

Перші зустрічі чвертьфіналу відбудуться 30 та 31 березня, повторні - 6 та 7 квітня.

1/2 фіналу

"Баварія"/"Манчестер Юнайтед" - "Олімпік"/"Бордо"

"Інтер"/ЦСКА - "Арсенал"/"Барселона"

Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні за два тижні після чвертьфіналу, а саме 20 та 21 квітня, повторні - 27 і 28 квітня.

Фінал відбудеться 22 травня на мадридському стадіоні "Сантьяго Бернабеу" о 21:45 за київським часом.

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