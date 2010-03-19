Іванчук знов вийшов у лідери шахового турніру в Ніцці

Український гросмейстер Василь ІВАНЧУК знову одноосібно очолив таблицю XIX міжнародного шахового турніру "Амбер", що проходить у Ніцці (Франція).

Як передає РІА «Новости»,В.ІВАНЧУК у п`ятому турі комбінованих (швидкі шахи і гра всліпу) змагань з рахунком 1,5-0,5 переграв аутсайдера Яна СМІТСА (Нідерланди) і набрав 7,5 очок з 10.

Норвежець Магнус КАРЛСЕН, який ділив перше місце з українцем, зіграв на рівних з росіянином Сергієм КАРЯКІНИМ (1-1) і має в своєму активі 7 балів. Стільки ж набрав і ізраїльтянин Борис ГЕЛЬФАНД, який підтягся до лідерів і двічі переміг кубинця Леньєра ДОМІНГЕСА.

Росіянин Володимир КРАМНИК у суперництві двох екс-чемпіонів світу зломив опір українця Руслана ПОНОМАРЬОВА (2-0) і вийшов на позначку 6 очок.

Шаховий супертурнір у Ніцці з призовим фондом 216 тис. євро закінчиться 25 березня.