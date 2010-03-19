Результати шостого дня Паралімпіади

У шостий день X Зимових Паралімпійськіх ігор розіграно 12 комплектів нагород: 6 в лижному кросі та 6 в гірськолижному спуску.

У лижному кросі для жінок з фізичними особливостями (гонка на 5 км, стоячи): 1. Україна 2. Україна. 3. Білорусія.

У тій же дисципліні серед чоловіків (гонка на 10 км) 1. Канада. 2. Росія. 3. Україна

У лижному кросі для жінок з порушенням опорно-рухового апарату (гонка на 5 км, сидячи): 1. Білорусь. 2. Німеччина. 3. Канада.

У тій же дисципліні серед чоловіків (гонка 10 км): 1. Росія. 2. Італія. 3. Білорусь.

У лижному кросі для жінок з проблемним зором (гонка на 5 км): 1. Німеччина. 2. Росія. 3. Росія

У тій же дисципліні серед чоловіків (гонка 10 км): 1. Канада. 2. Норвегія. 3. Росія.

У гірськолижному спуску для жінок з фізичними особливостями: 1. Канада. 2. Франція. 3. Німеччина.

У тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Німеччина. 2. Австралія. 3. Швейцарія

У гірськолижному спуску для жінок з порушенням опорно-рухового апарату: 1. США. 2. США. 3. Австрія.

У тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Швейцарія. 2. Японія. 3. Японія.

У гірськолижному спуску для жінок з проблемним зором: 1. Канада. 2. Словаччина. 3. США.

У тій же дисципліні серед чоловіків: 1. Іспанія. 2. США. 3. Німеччина.