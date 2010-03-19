Результати матчів 1/8 Ліги Європи

Визначилися учасники чвертьфіналу

Закінчилися матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи Ліверпуль - Лілль 3:0 (Джеррард 9 пен., Торрес 49, 89). (Перший матч 0:1) Андерлехт - Гамбург (Суарес 45 пен., Лукаку 45, Білья 59, Буссуфа 66 - Боатенг 43, Янсен 54, Петрич 75) 4:3 (1:3) Спортинг - Атлетіко 2:2 (Лієдсон 19, Полга 45 - Агуеро 3, 33) (0:0) Вольфсбург - Рубін 2:1 (Мартінс 58, Гентнер 119 - Касаєв 21). (1:1). Нагадаємо, що раніше сьогодні зіграли: Фулхем - Ювентус 4:1 (Замора 9, Гера 39, 49 пен., Демпсф 83 - Трезеге 2). Перший матч 1:3 Марсель - Бенфіка 1:2 (Ньянг 70 - Максі Перейра 75, Кардек 90+1). 1:1 Вердер - Валенсія 4:4 (Алмейда 26, Фрінгс 57 пен., Марін 62, Пісарро 84 - Вілья 2, 45, 66, Мата 15). 1:1 Стандард - Панатінаїкос 1:0 (Мбокані 45). 3:1 Таким чином до однієї четвертої фіналу пройшли Фулхем, Бенфіка, Валенсія, Стандард, Ліверпуль, Гамбург, Атлетіко і Вольфсбург. Згідно з календарем УЕФА чвертьфінал грається 1-го (перші матчі) і 8-го (відповіді) квітня.

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