Фулхем - герой дня в Лізі Європи
21:53, 18 березня 2010Спорт
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Закінчилися перші чотири матчі
Закінчилися перші чотири матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи
Фулхем - Ювентус 4:1 (Замора 9, Гера 39, 49 пен., Демпсі 83 - Трезеге 2). Перший матч 1:3
Марсель - Бенфіка 1:2 (Ньянг 70 - Макси Перейра 75, Кардек 90+1). 1:1
Вердер - Валенсія 4:4 (Алмейда 26, Фрінгс 57 пен., Марін 62, Писарро 84 - Вілья 2, 45, 66, Мата 15). 1:1
Стандард - Панатінаїкос 1:0 (Мбокані 45). (3:1)
Через 15 хвилин починаються матчі
Ліверпуль - Лілль (0:1)
Андерлехт - Гамбург 1:3
Спортинг - Атлетіко (0:0)
Вольфсбург - Рубін (1:1)
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