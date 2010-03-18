Фулхем - герой дня в Лізі Європи

Закінчилися перші чотири матчі

Закінчилися перші чотири матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи Фулхем - Ювентус 4:1 (Замора 9, Гера 39, 49 пен., Демпсі 83 - Трезеге 2). Перший матч 1:3 Марсель - Бенфіка 1:2 (Ньянг 70 - Макси Перейра 75, Кардек 90+1). 1:1 Вердер - Валенсія 4:4 (Алмейда 26, Фрінгс 57 пен., Марін 62, Писарро 84 - Вілья 2, 45, 66, Мата 15). 1:1 Стандард - Панатінаїкос 1:0 (Мбокані 45). (3:1) Через 15 хвилин починаються матчі Ліверпуль - Лілль (0:1) Андерлехт - Гамбург 1:3 Спортинг - Атлетіко (0:0) Вольфсбург - Рубін (1:1)

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