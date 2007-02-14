Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА
Бразилія поступилася лідерством
Збірна Бразилії вперше за 55 місяців залишила перший рядок рейтингу ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій). Новим лідером списку національних команд стала Італія, яка перемогла в липні 2006 року на чемпіонаті світу в Німеччині. Варто відзначити успіх збірної України, що піднялася з 13-ого рядка на 11-ий.
Як повідомляє офіційний сайт УЕФА, за останній місяць бразильці втратили 48 рейтингових очок, чому посприяла зокрема поразка в товариському матчі від Португалії (6 лютого, 0:2). Таким чином, на перше місце піднялася збірна Італії, що востаннє досягала подібного успіху в листопаді 1993 року.
Збірна Росії опустилася з 24-го місця на 27-е. Вперше з жовтня минулого року в десятку повернулася команда Іспанії. Черговий рейтинг ФІФА буде опублікований 14 березня.
Рейтинг ФІФА (станом на 14 лютого 2007 року)1. Італія - 1562 очки
2. Бразилія - 1540
3. Аргентина - 1535
4. Франція - 1496
5. Німеччина - 1359
6. Англія - 1330
7. Голландія - 1312
8. Португалія - 1262
9. Чехія - 1193
10. Іспанія - 1161
11. Україна - 1018. 27. Росія - 817