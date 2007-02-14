Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА

Збірна Бразилії вперше за 55 місяців залишила перший рядок рейтингу ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій). Новим лідером списку національних команд стала Італія, яка перемогла в липні 2006 року на чемпіонаті світу в Німеччині. Варто відзначити успіх збірної України, що піднялася з 13-ого рядка на 11-ий.

Як повідомляє офіційний сайт УЕФА, за останній місяць бразильці втратили 48 рейтингових очок, чому посприяла зокрема поразка в товариському матчі від Португалії (6 лютого, 0:2). Таким чином, на перше місце піднялася збірна Італії, що востаннє досягала подібного успіху в листопаді 1993 року.

Збірна Росії опустилася з 24-го місця на 27-е. Вперше з жовтня минулого року в десятку повернулася команда Іспанії. Черговий рейтинг ФІФА буде опублікований 14 березня.

Рейтинг ФІФА (станом на 14 лютого 2007 року) 1. Італія - 1562 очки

2. Бразилія - 1540

3. Аргентина - 1535

4. Франція - 1496

5. Німеччина - 1359

6. Англія - 1330

7. Голландія - 1312

8. Португалія - 1262

9. Чехія - 1193

10. Іспанія - 1161

11. Україна - 1018. 27. Росія - 817

Лента.ру