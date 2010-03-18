Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів відбудеться завтра

09:09, 18 березня 2010
Спорт
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Сіяних команд не буде

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів відбудеться у п`ятницю, 19 березня. У ньому не буде сіяних команд, тому між собою зможуть зіграти клуби з однієї країни.

Нагадаємо, у середу стали відомі всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Ними стали "Бордо" та "Барселона".

Інші учасники чвертьфіналу визначилися раніше. Це "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Баварія", "Ліон", ЦСКА та "Інтер".

Чемпіон

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