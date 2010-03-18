Українські паралімпійці одержали ще 5 медалей

У п`ятий день X Зимових Паралімпійськіх ігор розіграно 8 комплектів нагород.

У біатлоні для жінок з порушенням опорно-рухового апарату (гонка на 12,5 км, стоячи) перемогла Олександра Кононова (Україна), її подруга по команді Юлія Батенкова – третя, срібло дісталося російській учасниці.

У тій же дисципліні серед чоловіків українець Григорій Вовчинський одержав срібну нагороду. Переміг тут норвезький спортсмен, а німецький учасник був третім. Олег Лещишин і Віталій Ситник (Україна) відповідно, на 6-му і 8-му місці.

У біатлоні для жінок із порушенням опорно-рухового апарату (гонка на 12,5 км, сидячи) українка Олена Юрковська здобула срібну медаль. Медаль переможниці в заліку російської збірної, бронзова – у німецької. У цій гонці ще четверо учасниць представляли Україну: Людмила Павленко (4-а), Надія Стефурак (6-а), Світлана Трифонова (7-а) і Тетяна Тимошенко (8-а).

У тій же дисципліні серед чоловіків весь п`єдестал зайняли росіяни. Українські учасники: Юрій Костюк, Сергій Хижняк і Руслан Самченко – відповідно, на 5-му, 9-му і 16-му місці.

У біатлоні для жінок з проблемним зором (гонка на 12,5 км) список переможців включає німецьку (золото) і двох російських учасниць. Оксана Шишкова (Україна) – шоста.

У тій же дисципліні серед чоловіків золото теж дісталося представникові Німеччини, срібло - представникові Росії, а бронза – Віталію Лук’яненку з України. Ще три українські учасники гонки: Олег Мунц, Дмитро Шульга і Юрій Уткін – відповідно, на 6-му, 8-му і 9-му місці.

У гігантському слаломі для жінок з порушенням опорно-рухового апарату медалі одержали Канада, Німеччина, Словаччина.

У тій же дисципліні серед чоловіків переможці представляють Німеччину, Австрію і Францію. Євген Кравіц (Україна) завершив змагання 37-м.

Після п`яти днів неофіційна командна таблиця виглядає так: