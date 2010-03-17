Бій Кличка і Чемберса покажуть у 110 країнах

Бій між Володимиром КЛИЧКОМ та Едді ЧЕМБЕРСОМ покажуть у 110 країнах.

Про це повідомляє офіційний сайт братів КЛИЧКІВ.

За повідомленням, на цей бій вже розкуплено більше 46 тисяч квитків. Організатори впевнені, що останні кілька тисяч буде розпродано протягом п`ятниці, за добу до двобою.

"У суботу ввечері на стадіоні буде аншлаг. Нічого не можу сказати щодо футбольних фанатів, головне, аби було якнайбільше боксерських уболівальників. Все-таки, ЧЕМБЕРС - складний суперник. Він найспритніший та найшвидший боксер у надважкому дивізіоні. Плюс деякі проблеми спричинить його незручний стиль ведення бою. Поєдинок буде важким, а тому цікавим", - заявив Володимир КЛИЧКО.

Поєдинок відбудеться на 51-тисячному стадіоні "Esprit Arena".

Як відомо, цей бій пройде цієї суботи, 20 березня.