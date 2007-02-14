Вболівальники погрожують вбити футболіста за помилку

Захисник бразильського футбольного клубу "Корінтіанс" Маркіньйос зізнався, що отримує телефонні дзвінки від фанатів клубу, з погрозами вбити його. Вболівальники не можуть пробачити футболістові помилку, через яку його команда пропустила вирішальний гол в програному матчі з "Сан-Паулу" (11 лютого, 1:3).

Як повідомляє Reuters, в кінці першого тайму 24-річний Маркіньйос спочатку втратив м`яч, а потім, намагаючись виправити свою помилку, збив форварда суперника Алоїзіо у своєму штрафному майданчику. З призначеного пенальті "Сан-Паулу" забив другий гол, який у підсумку виявився переможним.

У вівторок 13 лютого Маркіньйос розповів журналістам, що фанати дзвонили йому додому, а також його матері і погрожували вбити захисника. "Я можу потурбуватися про себе, але у мене є ще мати, донька і дружина. Вони бояться піти по хліб чи навіть визирнути з вікна. Все це зайшло дуже далеко", - вважає Маркіньйос, який не виключає свого переходу з "Корінтіанса".

У 2005 році цей клуб виграв чемпіонат Бразилії, проте в минулому сезоні довгий час знаходився в зоні вильоту, але у результаті залишився в еліті національного футболу.

Лента.ру