У тренера «Шахтаря» немає алібі

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ вважає, що у "Шахтаря" в сьогоднішньому матчі з французьким "Нансі" не "буде ніякого алібі".

Як передає кореспондент УНІАН. про це головний тренер сказав на прес-конференції напередодні матчу 1/16 Кубка УЄФА з футболу "Шахтар"-"Нансі".

М.ЛУЧЕСКУ висловив задоволення тим, що «вперше за останні три роки поле на нашому стадіоні відповідає належному рівню». "Сподіваюся, завтра погода не зіпсується, отож ніякого алібі у нас не буде. Всі гравці здорові і можуть взяти участь у матчі", - сказав М. ЛУЧЕСКУ. При цьому він уточнив, що "лише БРАНДАУ і РАЦ точно не вийдуть на газон – вони дискваліфіковані".

Головний тренер "Шахтаря" також висловив задоволення, що "тренувальний процес проходив у добрих умовах, уся команда непогано показала себе в міжсезонні".

Водночас він наголосив, що йому "складно сказати, на якому ми перебуваємо рівні, адже останнім часом у нас не було офіційних ігор".

Відзначаючи сильні сторони суперника, М. ЛУЧЕСКУ сказав, що "це потужна команда, з відмінною фізичною підготовкою і з добрими результатами в домашніх іграх у чемпіонаті Франції". М.ЛУЧЕСКУ також додав, що "вражений потужною організацією оборони "Нансі".

Разом з тим, головний тренер «Шахтаря» висловив упевненість, що його команда покаже сьогодні гарний футбол.

"Мабуть, цього року ми не на тому рівні готовності, зате набагато мотивованіші і амбітніші", - підсумував М.ЛУЧЕСКУ.