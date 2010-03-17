Колесніков зажадав від Львова любові

Віце-прем‘єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ подарував львівським школярам 2012 футбольних м‘ячів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 16 березня на прес-конференції міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Він зазначив, що кількість м‘ячів є символічною, «адже саме у 2012 році Львів прийматиме фінальну частину Євро-2012».

За словами А.САДОВОГО, усі м‘ячі Управління молоді, сім‘ї та спорту Львівської міської ради розподілить між школами та спортивними навчальними закладами міста.

На запитання журналістів, що від Львова подарують Б.КОЛЕСНІКОВУ, А.САДОВИЙ відповів: «Любов».