Видатні українські гравці закликають врятувати гандбол

Видатні українські гандболісти закликають не допустити занепаду цього виду спорту в Україні.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Дворазова олімпійська чемпіонка Зінаїда ТУРЧИНА відзначила, що приводом для прес-конференції стало нинішнє незавидне становище цього колись популярного і успішного виду спорту в Україні. Вона заявила, що «в сезон 100-річного ювілею українського гандболу, на жаль, доводиться лише згадувати і шкодувати про втрачені славні переможні роки».

Заслужений тренер СРСР і України Леонід ЗАХАРОВ нагадав, що в 2009 році жіноча українська збірна з гандболу зайняла лише 17-е місце на чемпіонаті світу в Китаї, а на початку нинішнього року чоловіча команда не подолала груповий етап на чемпіонаті Європи в Австрії. Він зазначив, що відбір виконавців до збірних всіх розрядів гранично звузився, а на клубному рівні українські команди «вилітають» вже на перших-других стадіях єврокубків. Л.ЗАХАРОВ зазначив, що таке становище є наслідком деструктивних дій і рішень Федерації гандболу України на чолі з Владиславом МИЛЕНЬКИМ».

З.ТУРЧИНА сказала, що «нинішнє керівництво національної федерації гандболу «незнайоме з цим видом спорту, з його особливостями, а тому не може плідно захищати його інтереси, а тільки тримається за свої посади». Вона зазначила, що сьогодні від керівництва гандболом цілеспрямовано відтіснили професіоналів, результатом чого стало проведення змагань в «аварійних» приміщеннях, а пошуком спонсорів вимушені займатися тренери команд.

З.ТУРЧИНА заявила, що на виборах президента ФГУ, які мають відбудуться 20 березня в Києві, вона та її однодумці підтримають кандидатуру Валерія ТРЕТЬЯКОВА.

Л.ЗАХАРОВ сказав, що їхня команда готова до того, що нинішнє керівництво федерації, яке вже двічі переносило проведення звітно-виборного конгресу ФГУ, і цього разу спробує всіма можливими способами залишитися при владі. Проте він переконаний, що «гандбол в Україні переможе» і федерація на чолі з новим керівництвом зможе вжити заходів для його розвитку.