Інтер і ЦСКА вийшди до 1/4 Ліги чемпіонів

23:44, 16 березня 2010
Спорт
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Моурінью знову виграє

Закінчилися два матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів

Севілья - ЦСКА 1:2 (Перотті 41 - Нецид 39, Хонда 55). Перший матч 1:1

Челсі - Інтер 0:1 (Ето`о 78). Перший матч 1::2.

До чвертьфіналу проходять ЦСКА і Інтер.

Завтра грають:

Барселона - Штутгарт (1:1)

Бордо - Олімпіакос (1:0)

Нагадаємо, що раніше до однієї четвертої вийшли МЮ, Ліон, Баварія і Арсенал.

 

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