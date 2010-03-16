Інтер і ЦСКА вийшди до 1/4 Ліги чемпіонів
23:44, 16 березня 2010Спорт
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Моурінью знову виграє
Закінчилися два матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів
Севілья - ЦСКА 1:2 (Перотті 41 - Нецид 39, Хонда 55). Перший матч 1:1
Челсі - Інтер 0:1 (Ето`о 78). Перший матч 1::2.
До чвертьфіналу проходять ЦСКА і Інтер.
Завтра грають:
Барселона - Штутгарт (1:1)
Бордо - Олімпіакос (1:0)
Нагадаємо, що раніше до однієї четвертої вийшли МЮ, Ліон, Баварія і Арсенал.
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